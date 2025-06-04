Рейд по нарушениям правил торговли алкоголем прошел в Котельниках

Специалисты проверили соблюдение законов, связанных с продажей алкогольной продукции вблизи образовательных учреждений, в Котельниках. Они обнаружили нарушение.

Участие в рейде приняли сотрудники отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Котельники, отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Люберецкое», отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и народные дружинники.

Они проверили, соблюдается ли запрет на продажу алкоголя в точках около детского сада «Фаня». Специалисты зафиксировали повторное нарушение в магазине «Фасоль». Они написали заявление в полицию.

Также ответственные лица уже составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и изъяли алькогольную продукцию.

Отметим, что такие проверки в Котельниках продолжатся.