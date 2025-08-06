Глава Котельников проверил капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне Ковровый

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП 2 «Ковровый». Объект обеспечивает теплом 1693 жителя и четыре социальных учреждения.

Глава округа пообщался с представителем подрядчика ООО «СтройСнаб». Специалисты смонтировали байпас — дублирующую линию теплоснабжения. Это необходимо для того, чтобы не было перебоев с отоплением. Как только закончат работы по установке временной теплосети, исполнитель приступит к ремонту магистрали.

«Также обратил внимание на состояние прилегающей территории — дал поручение организовать покос травы и уборку вдоль теплотрассы. В ближайшее время приеду сюда снова, чтобы проверить, как выполняются работы», — сообщил глава муниципалитета.

Завершить ремонт планируется до 1 октября 2025 года.