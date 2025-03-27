Глава Котельников поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев вручил сотрудникам учреждений культуры городского округа Котельники почетные награды и благодарности. Для собравшихся подготовили музыкальный подарок, экскурсию и чаепитие.

Торжественное мероприятие состоялось в Музее памяти семьи Императора Николая II. Михаил Соболев от всей души поздравил работников учреждений культуры и поблагодарил за их труд.

«Желаю вам здоровья, счастья и неиссякаемого вдохновения! Пусть каждый проект будет успешным, приносит радость и заслуженное признание. Спасибо за вашу работу, за ваше творчество! С праздником!» — поздравил глава округа.

Присутствующие услышали произведение Бетховена «К Элизе» в исполнении педагога детской школы искусств имени Валентина Андреева Галины Селютиной. Гостям мероприятия показали экспозиции музея, всех желающих угостили чаем.