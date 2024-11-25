Глава Котельников наградил лучших сотрудников налоговой службы округа

Глава Котельников Михаил Соболев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню работника налоговых органов. Он поблагодарил сотрудников за их вклад в развитие города и страны.

На встрече Михаил Соболев вручил почетные грамоты и благодарственные письма отличившимся работникам. В своей речи он отметил важность налоговой службы для стабильности экономики и благополучия граждан. По словам главы, благодаря эффективной работе налоговиков строятся школы, больницы, спортивные объекты, а также развивается городская инфраструктура.

«Желаю успехов в дальнейшем развитии, профессионального роста, стабильности и крепкого здоровья!» — пожелал Соболев.

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