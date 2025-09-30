Глава Химок вручила первые паспорта еще 10 школьникам
Десять юных жителей округа получили свои первые паспорта из рук главы Химок Елены Земляковой. Торжественная церемония прошла в картинной галерее имени Горшина.
Вместе с Еленой Земляковой документы виновникам торжества вручал председатель совета депутатов Сергей Малиновский.
«Верим, что вы будете достойными гражданами, которые будут любить свою Родину, уважать ее историю и культуру, вносить свой вклад в ее развитие. Гордитесь своим паспортом, гордитесь тем, что вы химчане! Уверена, что вы будете продолжать традиции нашего города, будете его гордостью и достоянием. Желаю успехов в учебе, труде, творчестве. Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной, а будущее — светлым и радостным», — обратилась к ребятам Елена Землякова.
Вместе с паспортами подростки получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки. Для участия в подобных церемониях родителям необходимо подать заявку через МФЦ.
Мероприятие прошло на фоне выставки «Китай: прошлое и настоящее», которая будет работать в галерее до 15 ноября. Проект подготовлен при участии Государственной Третьяковской галереи, Союза художников Подмосковья и Китайского культурного центра.