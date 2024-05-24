Глава Химок поздравил выпускников лицея №15 с последним звонком

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея №15. Из стен учреждения в этом году вышли 50 одиннадцатиклассников.

Свыше 340 учеников стали победителями и призёрами олимпиад различного уровня. Двадцать из них – выпускники этого года.

«Молодые, красивые, перспективные — будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятерке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесете через всю жизнь. Удачи на экзаменах! Вы — наша надежда и опора в будущем», — обратился к выпускникам Дмитрий Волошин.

Лицей №15 входит в топ лучших школ Московской области по итогам рейтинга по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы реализуют уникальные образовательные проекты.

«Надеемся, что выпускники, которые готовы получить медали, подтвердят качество знаний на экзаменах. В этом году — это почти 20 ребят. Двое уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», — сказала директор лицея №15 Светлана Моисеенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия школы № 7 в Дзержинском.

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