22 мая 2024 14:11 Задача — открыть в 2025 году. Андрей Воробьев — о школе № 7 в Дзержинском Андрей Воробьев назвал срок открытия школы №7 в Дзержинском 0 0 0 Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Подмосковье

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Дзержинский

Большой учебный комплекс со школой, детским садом, блоком дополнительного образования с музыкальными и хореографическими залами откроют в Дзержинском в следующем году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на месте, проверил ход работ и рассказал, какие еще перемены планируются в городском округе.

В состав комплекса войдет долгожданная школа № 7, возводить которую начали еще в 2013 году. Несколько раз стройку останавливали из-за недобросовестных подрядчиков, затем Подмосковье приняло решение взять эти работы на себя. Здание полностью реконструируют. «Сейчас мы находимся в недостроенной школе, которую наша задача открыть 1 сентября следующего года. Обсудим все мероприятия, запланированные в этом учебном заведении», — отметил Андрей Воробьев. Монолитные работы в здании выполнили на 90%. Строители начали демонтаж внутренних перегородок, которые не подходили по современным нормам, занимаются обустройством стройплощадки.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

«Сейчас главная задача — закрыть тепловой контур здания, чтобы в зиму мы могли уйти внутрь и заниматься отделкой. Общая площадь объекта около 20 тысяч квадратных метров. На территории будет располагаться спортивное ядро, стадион на 400 метров, беседки и прогулочные зоны для дошколят», — рассказал руководитель проекта Роман Камелев. В новую школу панируют привлечь около 80 педагогов. Приоритет при зачислении отдадут ребятам, которые проживают в ближайших микрорайонах.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Программа ремонта и запуска школ и детских садов в Дзержинском не ограничивается открытием большого образовательного комплекса. Губернатор Подмосковья отметил, что в январе 2025 года приведут в порядок два корпуса дошкольного отделения гимназии № 4, и не только. «Еще один объект — гимназия № 5, с родительским активом которой мы встречались. Начинаем работы там после открытия нового образовательного комплекса, куда заводим ребят. Там тоже очень большая школа. Следующий этап — школьные корпусы гимназии № 4. Все эти мероприятия мы закончим до 1 сентября 2027 года», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Кроме того, сейчас в Дзержинском впервые капитально ремонтируют здание взрослой поликлиники 1975 года постройки. Готовность объекта — 52%. Работы приостанавливали по вине подрядчика, поэтому приняли решение о его замене. Андрей Воробьев подчеркнул, что проектом займется надежная компания, зарекомендовавшая себя в Подмосковье. Завершить ремонт поликлиники планируется в конце этого года. Здесь появятся комфортные зоны ожидания приема, мебель и новое медицинское оборудование. В планах — открыть еще один филиал поликлиники на улице Доркина и капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».