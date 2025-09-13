Глава Химок Елена Землякова открыла городскую Доску почета

На площади у здания администрации 12 сентября торжественно открыли Доску почета. На встрече глава города Елена Землякова поблагодарила выдающихся химчан за значимый вклад в развитие округа и активное участие в его общественной жизни.

Лауреатами стали 30 человек самых разных профессий — педагоги, медики, работники сферы культуры, сотрудники предприятий и организаций, участники специальной военной операции.

«Вместе с депутатом Мособлдумы Владиславом Мирзоновым и председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским вручили дипломы и памятные значки лауреатам Доски почета. Благодарим всех за труд, за то, что делаете наш город лучше! Пусть ваш пример вдохновляет нас на новые свершения и победы!» — сообщила глава города Елена Землякова.