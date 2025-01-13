Глава Фрязина поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Нину Панас

Ветерана Великой Отечественной войны Нину Панас поздравили с юбилеем во Фрязине. В муниципалитете женщина проработала больше 34 лет.

Нина Панас родилась 1 января 1930 года в Москве. Она училась в школе № 444. В годы войны активно занималась в драматическом кружке, выступала с концертными номерами в госпиталях.

После войны женщина окончила Московский государственный технический университет. Затем начала трудиться конструктором на заводе «Радиолампа». Сейчас это предприятие называется «Исток».

На заводе Нина Панас проработала 34 года. Здесь она познакомилась с будущим мужем Иваном. Он был директором опытного завода «Рений», заслуженным работником «НПП „Исток“ имени А. И. Шокина», ответственным секретарем совета директоров научно-производственного комплекса наукограда Фрязино.

С юбилеем ветерана поздравил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Он пожелал Нине Ивановне крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья.