Глава Дубны Максим Тихомиров проверил территории вблизи храмов перед Пасхой

В Дубне перед Пасхой особое внимание уделили благоустройству территорий рядом с храмами. Глава города Максим Тихомиров вместе с представителями коммунальных служб посетил три храма: храм Всех Святых в земле Российской просиявших, храм Рождества Иоанна Предтечи и храм Смоленской иконы Божией Матери.

В каждом из них на праздник ожидается большое количество прихожан. Основная задача — обеспечить комфортные подходы и подъезды к церквям. На наведение порядка еще есть время.

«Поставил задачу привести в порядок подъездные пути, парковки, дороги, тротуары. Делаем все, чтобы жителям нашего города в эти дни было комфортно и удобно», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Рано утром глава города провел встречу с коммунальными службами. Вместе они также посетили стелу на въезде в Дубну, отметив важность благоустройства этой знаковой локации.