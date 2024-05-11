Глава Чехова поздравил ветерана ВОВ | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 00:37 Глава Чехова поздравил ветерана ВОВ Телеканал «360»

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Глава городского округа Михаил Собакин поздравил труженицу тыла Лидию Тестоедову. Женщина рассказала о своей жизни и поделилась историями о Великой Отечественной войне.

Ветеран показывала книги, которые вышли под ее редакцией. Недавно она написала личную автобиографию. Один экземпляр подарила Михаилу Собакину.

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Родилась Лидия в Одесской области. Во время войны 13-летней девочкой она трудилась на полях в колхозе, в 16 — работала в Одесском порту. Устав от тяжелой работы, уже в 50-е годы пошла учиться на филолога. С тех пор работала только по специальности. С мужем-военным в 70-х годах переехала в Чехов.

«Я вошла в вокзал. Народ спит: кто на полу, кто на лавках. Я в уголочек забилась и сижу там. Вдруг приходит милиционер и начинает проверять документы. Я перепугалась — боже мой, у меня же никаких документов нет, сейчас меня заберут в милицию. Вдруг влетает парень и кричит „Победа!“. Слезы потекли, все плачут, все целуются. Все проснулись, все. А милиционер повернулся и ушел. Вот так я встретила Победу», — поделилась Лидия Тестоедова.

Лидия Максимовна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», а также почетными знаками правительства региона и Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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