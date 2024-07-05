Глава Чехова поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД

В Госавтоинспекции Чехова сегодня работают более 60 сотрудников в шести отделах. 3 июля с профессиональным праздником их поздравил глава Чехова. Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма 26 отличившимся сотрудникам.

«Статистика показывает о том, что ваша работа она не идет напрасно, потому что с каждым годом аварийность становится все меньше, погибших становится все меньше. Основной залог — прийти к нулю. Эта работа в нужном русле», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.