Глава Балашихи поздравил коллектив «Криогенмаша» с Днем машиностроителя

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил специалистов АО «Криогенмаш» с профессиональным праздником и днем рождения предприятия. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Ирина Шведова и генеральный директор «Криогенмаша» Евгений Матвеев.

«Криогенмаш» уже 76 лет является частью истории Балашихи. Вокруг завода рос и развивался город, строились новые районы и социальные объекты. Сегодня предприятие успешно работает в конкурентной среде, выпускает новые продукты и реализует важные социальные проекты. Мы ценим это сотрудничество и желаем коллективу новых достижений и дальнейшего роста», — отметил Сергей Юров.

В рамках мероприятия 87 сотрудников награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

На сегодняшний день на предприятии трудятся более тысячи человек.

За последние несколько лет «Криогенмаш» реализовал более 40 крупных проектов, разрабатывая уникальное оборудование, модернизируя существующие и создавая новые производства технических газов.

Отметим, АО «Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ.

На оборудовании, изготовленном «Криогенмашем», выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России.