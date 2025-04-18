Гимнастки из Наро-Фоминска стали победителями межрегиональных соревнований

Межрегиональные соревнования и открытый турнир «Солнышко» по эстетической гимнастике проходил в городе Раменское. Спортсменки центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска достойно выступили, стали призерами и победителями турнира.

Участие в соревнованиях приняли более 100 команд из различных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Воронежа, Калининграда, Мурманска, Рязани, Ярославля и других.

Центральную спортивную школу № 1 достойно представили две команды. В возрастной категории от шести до восьми лет команда «Стассия — Подснежники» завоевала второе место. А в возрастной категории от восьми до десяти лет команда «Стассия — Ирисы» выиграла золотую награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.