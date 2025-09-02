Гимнастки из Мытищ стали призерами открытого турнира в Москве

Открытый турнир по художественной гимнастике «Сила в единстве» завершился в Москве. Команда из Мытищ показала отличные результаты в общекомандном зачете, завоевав пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Соревнования собрали лучших гимнасток со всей страны, и среди них особое внимание привлекли воспитанники тренера-преподавателя Виктории Ивановой из мытищинской спортивной школы «Авангард». Они продемонстрировали невероятное мастерство, высокий уровень подготовки и завоевали заслуженные призовые места.

Гимнастки из Мытищ в индивидуальных соревнованиях показали выдающиеся результаты. Победительницами турнира стали талантливые спортсменки Ксения Карцева, Александра Кучерова, Ирина Стрекоза и Арина Иванова. Их выступления были наполнены грацией и артистизмом, что не могло не впечатлить зрителей и судей. Эти награды являются свидетельством упорного труда и настойчивости гимнасток, которые много времени и усилий посвятили подготовке к турниру.

Команда «Мытищи» в групповых упражнениях проявила себя на высоком уровне, заняв второе место. Это достижение стало результатом слаженной работы всей команды и профессионального руководства со стороны Виктории Ивановой.