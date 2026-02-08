Гимнастка из Мытищ стала победителем чемпионата ЦФО

Сборная Московской области стала первой в командном зачете в индивидуальной программе на чемпионате. Награждение состоялось 4 февраля.

После определения победителей в индивидуальных и групповых упражнениях будет сформирован состав сборной Центрального федерального округа для участия в чемпионате России.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, воспитанники спортивной школы «Авангард» уже не первый год демонстрируют на соревнованиях различного уровня отличную подготовку и высокое стремление к победе.

Ранее, 1 февраля, воспитанницы «Авангарда» отличились на соревнованиях по чир-спорту. На первенстве округа Одинцово и межрегиональном фестивале «Чир Спейс» Кристина Фаттахова и Арина Юрасова выиграли бронзу в чир-джаз-двойке. Валерия Помазанова и Агафья Шуликина стали первыми в своей дисциплине на фестивале. Эмма Баумгарт победила в номинации чир-джаз-соло, а Есения Терлецкая взяла бронзу.