Спортсменки из Мытищ стали призерами соревнований по чир спорту

Кристина Фаттахова и Арина Юрасова получили бронзовую медаль в чир-джаз-двойке. Первые места в своих дисциплинах на межрегиональном фестивале завоевали выступавшие в номинации чир-джаз-двойка Валерия Помазанова и Агафья Шуликина. Эмма Баумгарт стала первой в номинации чир-джаз-соло, а Есения Терлецкая — бронзовым призером.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что мытищинский «Авангард» — кузница талантов. Юные атлеты демонстрируют высокий уровень спортивного мастерства и достойно представляют свою спортивную школу на соревнованиях различных категорий. Достижения спортсменок свидетельствуют о систематических тренировках и эффективной работе тренерского состава.