Гимнаст из Королева стал серебряным призером первенства ЦФО

Фото: Комитет ФКСиТ г. о. Королев

Воспитанник школы олимпийского резерва в Королеве Артем Баринов завоевал серебряную медаль на первенстве Центрального федерального округа по спортивной гимнастике. В соревновании приняли участие сильнейшие представители этой дисциплины — всего 72 человека из 24 городов и 14 субъектов России.

Особое внимание привлекла команда Московской области. Ребята показали высокий уровень подготовки. Одним из лучших стал Артем Баринов из Королева. Он выступил в нескольких дисциплинах и завоевал серебро в упражнении на коне.

В администрации муниципалитета отметили, что проведение таких соревнований популяризирует спортивную гимнастику, повышает мотивацию у воспитанников и стимулирует конкурентоспособность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.