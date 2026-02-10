Гастрономический фестиваль «Русский холодец» прошел в Павловском Посаде

Традиционный праздник проходит в округе уже в 13-й раз. Свои блюда на суд жюри представили более 20 команд из нескольких регионов России.

Мероприятие объединило более девяти тысяч человек. Участники приготовили традиционный свиной холодец, а также его вариации из говядины, индейки, рыбы и даже облепихи. Команда из Ликино-Дулево угощала гостей фарфоровым желе с розами, горячим и холодным домашним студнем, а также ароматным вареньем.

Несмотря на морозную погоду, атмосфера на фестивале была теплой. Гостей согревали народные танцы, горячий чай и казачий кулеш, который приготовил шеф-повар и телеведущий Олег Ольхов.

Традиционно прошел чемпионат по скоростному поеданию холодца. Двукратным победителем турнира стал Иван Шмидт из Павловского Посада, который признался, что является большим поклонником этого блюда.

Программа также включала турнир по «холодецким шашкам». В завершение праздника авторов самых больших, красивых и креативных студней наградили на главной сцене.

Депутат Московской областной Думы Линара Саметдинова отметила, что фестиваль стал доброй традицией, объединяющей жителей не только округа, но и других регионов.