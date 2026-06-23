Гараж музея-заповедника закроют на реконструкцию в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе началась подготовка к реконструкции гаража инженерного корпуса. На время работ из экспозиции уберут уникальный автомобиль Rolls-Royce «Silver Ghost» на полугусеничном ходу.

Гараж инженерного корпуса закрывают для проведения восстановительных работ и обновления экспозиции. Объект входит в состав музейного комплекса и не проходил полной реконструкции более ста лет. В период ремонта раритетный автомобиль переведут на специальное хранение.

В музее отмечают, что в 2025 году уже была обновлена часть инженерного корпуса. Тогда там открыли новое пространство, посвященное реализации плана ГОЭЛРО. Также специалисты впервые ввели в экспозицию 130 квадратных метров ранее закрытых помещений. Теперь работы затронут гараж площадью около 80 квадратных метров.

Rolls-Royce «Silver Ghost» находится в коллекции музея с 1949 года. Автомобиль был приобретен в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС для Владимира Ленина. Сегодня он считается единственным в мире экземпляром модели с гусеничным движителем системы Адольфа Кегресса и имеет официальный статус памятника науки и техники России.

«Уже несколько раз мы откладывали долгожданную реэкспозицию гаража, который был построен более 100 лет назад и с тех пор ни разу не закрывался на полномасштабную реконструкцию. В 2025 году часть инженерного корпуса уже была отремонтирована — открылось новое пространство о реализации плана ГОЭЛРО. В ходе проекта впервые музеефицировано 130 квадратных метров корпуса, которые ранее были закрыты для посетителей. Сейчас настала очередь гаража. Работы будут вестись на площади 80 квадратных метров», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.