Гарантийный фонд Подмосковья выдал поручительства на 933 млн рублей
За первые три месяца 2026 года Московский областной гарантийный фонд оказал поддержку предпринимателям Подмосковья, выдав поручительства на сумму более 933 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
«За период с января по март 2026 года поддержку Московского областного гарантийного фонда получили 87 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 99 поручительств на общую сумму 933,96 млн рублей», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Благодаря поддержке фонда предприниматели смогли привлечь более 1,9 млрд рублей заемных средств для развития своего бизнеса. Это особенно актуально при недостатке залогового обеспечения.
Среди получателей поддержки — ООО «Простор‑Л», специализирующееся на строительстве и комплексном оснащении ледовых арен. Компания получила поручительство на сумму 25 млн рублей и привлекла 50 млн рублей кредитных средств на развитие собственного производства.
Получить подробную информацию о порядке получения поручительств можно на официальном сайте Московского областного гарантийного фонда: [https://mosreg-garant.ru/ru/](https://mosreg-garant.ru/ru/).