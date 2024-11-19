Галия Каримова возглавила поликлиническое отделение МОНИИАГ

В ноябре к исполнению обязанностей руководителя поликлинического отделения Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского приступил новый специалист. Им стала акушер-гинеколог кандидат медицинских наук Галия Каримова.

«Надеемся, что с приходом молодого, но опытного специалиста нам удастся решить многие текущие задачи одного из самых важных подразделений института, принимающего каждый месяц около трех тысяч пациентов. В планах — существенное обновление работы поликлиники», — отметил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В Минздраве Подмосковья рассказали, что Галия Каримова — опытный специалист, посвятивший годы работы вопросам прогнозирования, диагностики и лечения послеродовых заболеваний. Она ведет активную научную работу, принимала участие в разработке клинических рекомендаций.

Восьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья прошел на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. Важное мероприятие состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрей Воробьев «Здоровье Подмосковья».