Съезд терапевтов Подмосковья завершился в МОНИКИ

Восьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья подошел к концу. В течение двух дней он проходил на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ).

Мероприятие организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерством здравоохранения региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрей Воробьев «Здоровье Подмосковья».

Второй день съезда прошел в формате онлайн. Он собрал специалистов со всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья — например, Азербайджана и Греции. Это медики самых разных специальностей — от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы, которые стоят перед здравоохранением, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты в работе врача-терапевта.

Психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов рассказал, что во время съезда одной из тем обсуждения стало профессиональное выгорание.

«Поэтому в своем выступлении я акцентировал внимание на том, что необходима мощная психологическая система поддержки врачей в Московской области. Это поможет региону уверенно смотреть в будущее», — указал Асмолов.

Сегодня прошла серия заседаний и мастер-классов, где внимание участников было сосредоточено на важнейших аспектах медицины. В секции, посвященной скорой медицинской помощи, эксперты рассмотрели несколько ключевых вопросов. К ним отнесли тромболитическую терапию в условиях кардиогенного шока, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий и предоставление помощи пострадавшим от травм высокой энергетики.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр представила доклад о вспышке ботулизма в Московской области. Другие специалисты также поделились ценными материалами, касающимися диагностики ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов и ревматических заболеваний.