Гала-матч легенд хоккея прошел в Мытищах

Титаны хоккея встретились на льду в Мытищах. Они приняли участие в игре, прошедшей в рамках Кубка Овечкина.

Участниками стали пять поколений хоккеистов на льду. В том числе это Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Матвей Мичков. Кроме того, участие приняли олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и известный футболист Андрей Аршавин.

Первый гол забил Евгений Малкин. В итоге команда Александра Овечкина сумела вырваться вперед. Это произошло на последних 10 минутах. Итоговый счет — 11:7.

После матча мировых звезд хоккея на стадион вышли финалисты турнира — лучшие детско-юношеские команды. Обладателя главного трофея — переходящего Кубка имени легендарного хоккеиста Александра Овечкина — определят после нескольких матчей.

