Сын Овечкина забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца

Старший сын Александра Овечкина Сергей забросил четыре шайбы в гала-матче в Мытищах, организованном его отцом и другим легендарным хоккеистом Павлом Дацюком. Трансляцию вел телеканал «Матч ТВ» .

Игра завершилась со счетом 11:7 в пользу команды Овечкина. На лед вышли как действующие спортсмены, так и ветераны хоккея (Вячеслав Фетисов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Александр Гуськов и другие), а также футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев, фигурист Евгений Плющенко, актер Денис Никифоров и многие другие.

Овечкину-младшему 18 августа исполнится семь лет.

Кубок имени нападающего «Вашингтон Кэпиталз» состоялся в седьмой раз. В нем приняли участие 24 детско-юношеские команды из 13 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.