Футбольный турнир среди участников «Активного долголетия» прошел в Котельниках

Областные соревнования по мини-футболу состоялись в Кузьминском лесопарке в Котельниках. Его провели в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

За победу поборолись команды жителей старшего возраста из Подмосковья. Самому старшему из участников — 71 год.

Победителем турнира стала команда из Богородского округа. Серебряным призером оказалась сборная из Балашихи. Третье место завоевала команда из Домодедова.

Также для участников и болельщиков организовали работу нескольких тематических площадок. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе и дыхательной гимнастике, творческом занятии, играх в шахматы и шашки.

В финале спортивного праздника перед гостями лесопарка выступили творческие коллективы Котельников.

