Парковый кросс прошел в Котельниках

Общеобластное спортивное мероприятие состоялось в Кузьминском лесопарке. Провести выходной день активно и с пользой пришли жители самого разного возраста.

Сначала участники размялись на активной зарядке. Затем все желающие вышли на старт забега вместе с всероссийским проектом «Пять верст» и пробежались по дорожкам лесопарка.

Мастер спорта международного класса, чемпионка СССР и России по легкой атлетике Ирина Ермакова провела мастер-класс по суставной гимнастике.

В лесопарке работала фотовыставка портретов выдающихся спортсменов городского округа. Горожане также смогли поучаствовать в викторине о здоровом питании, которую организовали телеграмм-канале Кузьминского лесопарка.

Общеобластное мероприятие под названием «Парковый кросс» проходило одновременно на территории более 60 парков Подмосковья.