Футбольный турнир среди дворовых команд стартовал в Лобне

В Лобне стартовал детский футбольный турнир с участием семи команд, представляющих различные микрорайоны города. В соревнованиях принимают участие юные спортсмены в возрасте от 11 до 13 лет, выступающие под названиями: «Катюшки», «Сигма», «Дрим Тим», «Галактикос», «Центр», «Двор и Гремлины».

Заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Михаил Томилин отметил, что местные дети активно занимаются футболом благодаря хорошей инфраструктуре города. Стадион «Москвич» недавно реконструирован, а в прошлом году завершилась работа по обновлению стадиона «Труд». Молодые спортсмены тренируются на футбольном поле круглый год, несмотря на погодные условия.

Напомним, что Лобня активно развивает спортивную инфраструктуру, предоставляя возможности для занятий спортом детям и подросткам. Функционируют 18 бюджетных спортивных секций, чьи участники регулярно достигают высоких результатов на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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