Футбольный турнир на кубок главы начнется в Лобне 17 августа

В городском округе Лобня 17 августа начнется футбольный турнир на Кубок главы города. Матчи пройдут в формате 6×6 между мужскими любительскими командами на стадионах «Труд» и «Москвич».

Турнир продлится пять игровых дней и будет проходить по выходным.

Заявки на участие необходимо подать до 16 августа, а окончание дозаявок игроков запланировано на 20 августа в 20:00. Участие примут всего 16 команд. Подведение итогов и награждение победителей пройдет 14 сентября.

Напомним, что в городском округе Лобня активно развивают спорт и спортивную инфраструктуру. В прошлом году после масштабной реконструкции был открыт стадион «Труд», а также анонсировано строительство нового большого ФОК с бассейном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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