Футбольный матч с участием легенд «Спартака» прошел в Щелкове

Более 1,5 тысячи зрителей посетили матч по футболу в Щелкове. На поле встретились команды местных предприятий и легенды «Спартака».

Состязания прошли в спортивном комплексе «Подмосковье». Посетители назвали событие настоящим футбольным праздником.

Участие в игре приняли известные футболисты: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков и Никита Баженов. Они сыграли пять матчей и стали победителями в каждом из них.

Посетил матч болельщик «Спартака», глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Фотографии со спортивной встречи есть в фотоальбоме.

«Это уже традиция — собираться в Щелково на матч легенд „Спартака“. Мы со старшим сыном Женей получили реальное удовольствие от матча», — сказал Андрей Булгаков.

Ранее мы рассказывали о том, что стадион для регби построят в Щелкове к середине этого года.