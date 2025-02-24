Стадион для регби построят в Щелкове к середине этого года

Данный спортивный объект будет отвечать требованиям международных соревнований по регби. Центр содействия строительству при правительстве Московской области поддерживает проект.

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на ввод. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию северная и южная трибуны. Продолжается реконструкция четвертой трибуны.

Новый стадион будет пятиэтажным. Там смогут разместить 7416 зрителей на четырех трибунах. Игровое поле займет площадь более девяти тысяч квадратных метров. Оно будет оснащено системой подогрева, а также выполнено из качественного натурального покрытия.

Объект будет предназначен не только для проведения тренировок, но и для соревнований различного уровня — от региональных до международных.

Стадион планируют достроить во втором квартале 2025 года.