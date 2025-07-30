Футбольный матч с участием известных спортсменов прошел в Мытищах

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Выходи во двор». Знаменитые футболисты провели мастер классы и сыграли с местной командой в Мытищах.

Мероприятие посетили известные российские футболисты: Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Дмитрий Парфенов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

Профессионалы устроили мастер-классы для мытищинских детей, показали финты и приемы. Рассказали также и жизненные истории своего спортивного пути. Детям, родители которых участвуют в спецоперации, подарили памятные подарки — футбольные мячи с автографами именитых спортсменов.

Матч с участием сборной городского округа Мытищи под руководством Виктора Шалимова и легенд футбола получился в лучших спортивных традициях. Футбольные качели смещались в сторону каждой команды до финального свистка судьи.

Удача улыбнулась легендам футбола. Уверенным ударом решающий мяч отправил в ворота соперников Дмитрий Аленичев. Итоговый счет на табло — 5:4.

«Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за уникальный проект „Выходи во двор“, дающий возможность подрастающему поколению встретиться с легендами спорта, которые являются настоящим», — поделилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.