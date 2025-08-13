Футбольный матч прошел в деревне Чемодурово в Воскресенске

В рамках чемпионата городского округа Воскресенск по футболу в деревне Чемодурово состоялся матч среди мужских команд сезона 2025 года. За победу сразились спортсмены из клубов «Лесной» и «Федино».

Муниципальный депутат Екатерина Павлова и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура выступили перед собравшимися в приветственным словом. По словам Екатерины Павловой, подобные мероприятия способствуют формированию здорового образа жизни и сплочению коллективов.

«Это очень важно для развития спорта и укрепления связей между поколениями», — добавила народный избранник.

По итогам матча со счетом 3:2 победила команда «Федино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.