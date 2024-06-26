Футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл команду «Чайка» из Королева

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Девятый тур чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Спортсмены округа одержали победу над командой «Чайка» из Королева.

Футбольный матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды из Солнечногорска. Решающий гол забил Александр Черных.

«На сегодняшний день футбольный клуб „Солнечногорск“ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги Б-1. Так держать! Желаем удачи и новых побед впереди», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Впереди футболистов из Солнечногорска ждут еще 13 игр. Следующая пройдет 29 июня с командой «Витязь» из Одинцово.

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