Футбольный клуб «Люберцы» начал новый сезон областного первенства с победы

Первенство Московской области по футболу среди мужских команд пройдет с апреля по октябрь. За медали в Лиге А будут бороться 14 команд

Футбольный клуб «Люберцы» в первом матче нового сезона выиграл на домашнем поле у команды спортивной школы олимпийского резерва «Химки-М» с минимальным счетом 1:0. Игра прошла на стадионе «Электрон» в Краскове.

Президент Федерации футбола городского округа Сергей Стрекаловский, рассказал, что, кроме «Электрона», домашние матчи клуба будут проходить на стадионе «Урожай».

В этом году у люберецкой команды появился новый тренер. Андрей Лебедев работал в академиях столичных «Спартака» и «Локомотива» и воспитал таких известных футболистов, как Андрей Мостовой, Динияр Билялетдинов и Георгий Мелкадзе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.