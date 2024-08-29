Футбольный фестиваль для девочек пройдет в Подмосковье 8 сентября

В Химках состоится футбольный фестиваль РФС для девочек под названием «Мы в игре. Лето с Фиксиками». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Уже четвертый год подряд Российский футбольный союз организует фестиваль, который охватывает около 40 городов России. В завершение летних каникул мероприятия пройдут 1 сентября в Москве на поле академии «Спартак» и 8 сентября на стадионе «Новые Химки».

Принять участие может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от уровня спортивной подготовки. Для участия нужно выбрать событие в своем городе и зарегистрироваться на сайте. Участие — бесплатное.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, отметил, что фестивали для девочек стали традицией, и за последние три года более шести тысяч спортсменок приняли участие в 55 фестивалях по всей стране.

Для тех, кто уже занимается футболом, организуют товарищеские турниры с наградами. Юные спортсменки также смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

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