Андрей Воробьев: 24 спортивных объекта откроют в Подмосковье в 2024 году
Губернатор Подмосковья рассказал об открытии новых спортивных объектов
В Московской области продолжается активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию бассейнов, ледовых арен», — прокомментировал губернатор.
По его словам, сейчас в Московской области обновляют и строят 33 спортивных объекта — 21 стадион, три спортзала, семь бассейнов, а также каток и манеж для занятий легкой атлетикой. Все эти изменения коснутся более 610 тысяч человек, ведущих активный образ жизни.
Отмечается, что из 24 объектов, которые должны заработать в этом году, два уже принимают посетителей. Так, в августе свои двери открыл физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборств в Можайске, а футболисты уже тренируются на обновленном стадионе «Горняк» в Воскресенске.
В сентябре в поселке Монино откроется долгожданный стадион для регби — сейчас строительная готовность объекта достигла почти 90%. Помимо этого, до конца года жители Московской области начнут заниматься на девяти модернизированных футбольных стадионах в Пушкино, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, а также в поселках Свердловский и Быково.
«В Московской области всего 194 полноразмерных поля 90 на 60. 22 из них мы уже сделали, 48 — сделаем до конца 2028 года. И соответственно, хотим привести системно всю данную инфраструктуру в полный порядок. В середине сентября планируется открытие полей без подогрева», — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Открытие некоторых спортивных объектов уже запланировано на 2025 год. Речь идет о ФОКе с универсальным залом и стадионе «Торпедо» в Люберцах, а также о спорткомплексах в Раменском и Бронницах.
В 2026 году запланировано открытие после реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах и спорткомплекса «Старт» в Реутове. Последний станет базой для академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева.
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