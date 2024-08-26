Андрей Воробьев: 24 спортивных объекта откроют в Подмосковье в 2024 году

В Московской области продолжается активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов, бассейнов и других объектов в 2024 году.

По его словам, сейчас в Московской области обновляют и строят 33 спортивных объекта — 21 стадион, три спортзала, семь бассейнов, а также каток и манеж для занятий легкой атлетикой. Все эти изменения коснутся более 610 тысяч человек, ведущих активный образ жизни.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию бассейнов, ледовых арен», — прокомментировал губернатор.

Отмечается, что из 24 объектов, которые должны заработать в этом году, два уже принимают посетителей. Так, в августе свои двери открыл физкультурно-оздоровительный комплекс для единоборств в Можайске, а футболисты уже тренируются на обновленном стадионе «Горняк» в Воскресенске.

В сентябре в поселке Монино откроется долгожданный стадион для регби — сейчас строительная готовность объекта достигла почти 90%. Помимо этого, до конца года жители Московской области начнут заниматься на девяти модернизированных футбольных стадионах в Пушкино, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, а также в поселках Свердловский и Быково.

«В Московской области всего 194 полноразмерных поля 90 на 60. 22 из них мы уже сделали, 48 — сделаем до конца 2028 года. И соответственно, хотим привести системно всю данную инфраструктуру в полный порядок. В середине сентября планируется открытие полей без подогрева», — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Открытие некоторых спортивных объектов уже запланировано на 2025 год. Речь идет о ФОКе с универсальным залом и стадионе «Торпедо» в Люберцах, а также о спорткомплексах в Раменском и Бронницах.

В 2026 году запланировано открытие после реконструкции стадиона «Спартак» в Луховицах и спорткомплекса «Старт» в Реутове. Последний станет базой для академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева.

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