Футбольный этап Спартакиады трудовых коллективов прошел в Мытищах

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах состоялся очередной этап Спартакиады трудовых коллективов городского округа Мытищи сезона 2024/2025. В соревнованиях приняли участие 11 команд.

На предварительном этапе участники были разделены на группы, где в упорной борьбе определились лучшие команды, вышедшие в плей-офф. В финале команда АО «Метровагонмаш» одержала победу над соперниками из АН «Новый Формат». Третье место заняли футболисты «МДМ-Лайт».

Регулярные спортивные мероприятия такого формата помогают не только поддерживать хорошую физическую форму, но и способствуют сплочению коллективов, а также налаживанию дружеских отношений между командами из разных предприятий, отмечают организаторы и участники спартакиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.