Турнир по футболу среди женских команд прошел в Мытищах

Турнир принес третий трофей для женской любительской футбольной команды «Мамазонки». Мамы-футболистки одержали пять побед в шести матчах.

Турнир по любительскому футболу среди мам прошел в Одинцове на стадионе «Центральный». Участие в состязаниях приняли 14 команд из Москвы, Подмосковья, Смоленской и Брянской областей. Разминку перед началом соревнований для участниц провели игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Софья Полетаева, Ульяна Смирнова и Ульяна Ермолаева.

Победительницей «Бриллиантовой лиги» Кубка футбольных мам стала команда «Мамазонки». Определилась и тройка призеров — «Легион» из Солнечногорска и «Футбольные мамы Москвы-2». Звание лучшего игрока турнира получила капитан команды из Мытищ Олеся Березняк.

«Мамазонки» одержали пять побед в шести матчах. Ничьей завершилась одна встреча. Команда «Футбольные мамы Москвы-1» победили в «Платиновой лиге».

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