Футбольная команда из Мытищ стала серебряным призером Кубка России

Около 48 команд со всех уголков страны собрались на финале Кубка России по футболу среди любительских команд в формате 8×8. Спортсмены из Мытищ в прошлом году заняли четвертое место на чемпионате страны, а в Кубке России добились еще большего успеха, завоевав серебряные медали. Победа была на волоске, так как команда не потерпела ни одного поражения в основное время турнира.

Команда «СОБР» на предварительном этапе одержал победу над «Рентой» из Томска со счетом 3:0 и выиграл у столичного «Форпоста» 3:2. Эта встреча оказалась лишь репетицией финала, к которому спортсмены из Мытищ пробились, победив команды из Сибай, Башкортостана, Рязани, Домодедова и Ростова-на-Дону, а в финале снова встретились с Московским «Форпостом».

Решающий матч развивался по всем канонам триллера. Москвичи быстро вышли вперед, ведя 2:0, но до перерыва «СОБР» смог восстановить равновесие. Во втором тайме столичные футболисты вновь увеличили отрыв до двух мячей, однако мытищинцы проявили упорство. Итоговый счет 4:4 привел к серии пенальти, где удача улыбнулась игрокам «Форпоста».