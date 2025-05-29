Футбольная команда из Мытищ стала бронзовым призером Лиги Подмосковья

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Финал четырех Лиги Чемпионов Московской области по футболу среди любительских команд в формате 8×8 завершился в Балашихе. Футбольная команда из Мытищ забрала бронзовую награду спортивных соревнований.

Лучшие коллективы из Мытищ, Домодедово, Подольска и Железнодорожного боролись за звание сильнейшего. Главным событием полуфиналов стало противостояние между домодедовским «Комбинатом» и мытищинским футбольным коллективом «СОБР».

Спортсмены из Мытищ в прошлом сезоне одержали победу над «Комбинатом» в финале Лиги Чемпионов, а в этом году выиграли у принципиального соперника в плей-офф Кубка России.

Однако на этот раз домодедовская команда смогла взять реванш и выйти в финал, где уверенно начала матч против подольской «Родины», ведя со счетом 3:1, но в конце игры они растеряли преимущество, позволив сопернику не только сравнять счет, но и одержать победу в серии пенальти.

Главный трофей подмосковного любительского футбола в этом году переходит в Подольск. «СОБР» в матче за третье место уверенно обыграл футбольную команду «Здоровая Нация» из Железнодорожного. Бронзовые медали после предыдущего золотого сезона выглядят менее эффектно, но все равно являются значимым достижением для команды.

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