Футболисты из Мытищ заняли 2-е место на турнире в Санкт-Петербурге

В возрастной группе юношей 2009 года рождения выступили восемь команд. Большинство из них представляли Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Однако в финал вышли две команды из Подмосковья. Футболисты из Мытищ сыграли в решающем матче с командой «Красное Знамя» из Ногинска. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но в серии пенальти соперники оказались удачливее.

«Осталась некоторая досада от итогового результата, но в то же время мы получили хорошую игровую практику перед продолжением футбольного сезона, набрали хорошую физическую форму и психологически тоже многое приобрели», — рассказал главный тренер мытищинской команды Сергей Якушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».