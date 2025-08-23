Футболисты из Можайска обыграли соперников на первенстве Подмосковья

Футболисты клуба «Багратион» в десятом туре первенства Подмосковья среди юношей 2011 года рождения встретились командой «Заря» из Краснознаменска. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу спортсменов из Можайского муниципального округа.

Острая борьба между командами развернулась уже в первом тайме, но голов в ворота соперника не принесла. Форвард можайской команды Константин Куздуков мощным дальним ударом открыл счет 1:0 лишь во втором тайме. Команды сравняли счет 1:1 после пенальти, однако конце встречи нападающий Родион Мелков воспользовался передачей капитана Ивана Шмакова и забил победный гол в ворота соперника — 2:1.

Параллельно состоялся матч между командами «Багратион-2» и «Одинцово-2». На поле вышли игроки 2014 года рождения группы «М». Илья Ефремов из клуба «Багратион-2» забил гол в ворота противника в первом тайме — 1:0. И до финала команда из Можайска продержала надежную оборону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.