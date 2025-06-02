Футболисты из Балашихи стали победителями турнира ко Дню защиты детей

На стадионе «Орион» в Балашихе состоялся футбольный турнир, посвященный Международному дню защиты детей. В соревнованиях сражались детские команды 2016 года рождения из разных уголков Московской области.

Победу в борьбе одержала команда «Орион-1» из Балашихи, тренируемая под руководством наставника Станислава Матросова. За них болели родители и близкие.

По итогам турнира победители и призеры получили заслуженные кубки и медали.

Отметим, что спортивный комплекс «Орион» стал идеальной площадкой для этого события. Он оснащен современными зонами для футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, бокса, водного поло, плавания, гандбола, дзюдо, карате киокусинкай, тхэквондо, кикбоксинга, легкой и тяжелой атлетики, а также хоккея.

Ранее мы рассказывали о том, что звезды бокса провели открытую тренировку для детей в Балашихе.