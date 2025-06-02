Звезды бокса провели открытую тренировку для детей в Балашихе

На площадке у Ледового дворца «Арена Балашиха» состоялась яркая спортивная тренировка, посвященная Международному дню защиты детей. Мероприятие собрало юных спортсменов и их родителей, чтобы под руководством звезд спорта зарядиться энергией и вдохновением.

Мастер-класс провели выдающиеся фигуры спортивного сообщества Балашихи: чемпион мира по боксу Дмитрий Двали и директор спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина Александр Бахтин. Они не только поделились секретами мастерства, но и показали уникальные техники, раскрыв свои подходы к тренировкам.

«Такие мероприятия открывают двери в спорт для всех желающих. Возможно, для кого-то из ребят эта тренировка станет первым шагом к большим победам. Это отличный шанс для юных атлетов пообщаться с чемпионами, задать вопросы и зарядиться мотивацией», — поделился Дмитрий Двали.

Тренировка была организована с целью популяризации здорового образа жизни и развития детского спорта в Балашихе. Она подчеркнула важность физического воспитания для формирования характера и целеустремленности у подрастающего поколения.