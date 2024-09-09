Футболистки из Мытищ победили на фестивале женского футбола в Химках

На стадионе «Новые Химки» организовали фестиваль женского футбола «ДаМы в спорте». Мероприятие объединило более 200 спортсменок из 24 команд России.

Для участия в фестивале все девушки должны быть мамами детей-воспитанников спортивных школ.

Команды поделили на три группы в зависимости от опыта выступлений.

В дивизионе «Начинающие» под руководством Михаила Лазаревича играла мытищинская команда «Мамазонки».

По результатам соревнований «Мамазонки» из Мытищ завоевали первое место, второе — у Welltown moms из Чебоксар, почетное третье заняла команда «Зеленовка» из Балашихи. Футболистки из Мытищ одержали пять побед в пяти матчах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».