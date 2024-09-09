Футболистки из Мытищ победили на фестивале женского футбола в Химках

На стадионе «Новые Химки» организовали фестиваль женского футбола «ДаМы в спорте». Мероприятие объединило более 200 спортсменок из 24 команд России.
Для участия в фестивале все девушки должны быть мамами детей-воспитанников спортивных школ. Команды поделили на три группы в зависимости от опыта выступлений.
В дивизионе «Начинающие» под руководством Михаила Лазаревича играла мытищинская команда «Мамазонки».
По результатам соревнований «Мамазонки» из Мытищ завоевали первое место, второе — у Welltown moms из Чебоксар, почетное третье заняла команда «Зеленовка» из Балашихи. Футболистки из Мытищ одержали пять побед в пяти матчах.