Футболистка из Мытищ завоевала медаль в составе сборной Москвы на турнире в Китае

Капитан мытищинской команды «Мамазонки» Олеся Березняк вошла в состав сборной Москвы и успешно выступила на первом международном турнире «Один пояс — один путь» по футболу среди мам и девушек на «Кубке Муданьцзян — 2024», который прошел в Китайской провинции Хэйлунцзян. Российская сборная уверенно прошла групповой этап, одержав три победы в трех матчах.

Турнир «Кубок Муданьцзян — 2024» собрал семь команд, среди которых была команда капитана мытищинских «Мамазонок» Олеси Березняк, а также три китайские команды, команды из Хабаровска, «Футбольные мамы Москвы», «БРИКС» и сборная России.

Мамазонка в полуфинале смогла одержать победу над «Хабаровчанкой» со счетом 2:0. Финальная встреча с «Футбольными мамами Москвы» стала настоящим испытанием. Основное время завершилось ничьей, и победитель определился в серии пенальти. Решающий гол забила Ксения Лазарева, принеся своей команде победу со счетом 2:1.

Столичные мамы, к сожалению, в финале уступили сборной России в серии пенальти и заняли второе место в турнире.

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