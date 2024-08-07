Сборная Подмосковья стала призером Спартакиады учащихся

Фото: ГБУ ДО КК «СШОР «Академия футбола «Кубань»

Сборная Подмосковья заняла второе место в финале XII летней Спартакиады учащихся России по футболу. В составе команды юношей 201-2011 годов рождения выступил игрок ногинского клуба «Витязь» Андрей Щербаков.

Турнир проходил с 29 июля по 4 августа в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие девять команд из разных регионов России.

В борьбе за звание победителя Спартакиады учащихся по футболу среди мальчиков до 15 лет победу одержала сборная Москвы. В финале столичная сборная переиграла соседей из Подмосковья со счетом 3:2. Областная команда уехала с соревнований с серебряными медалями.

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