Правила перевозки животных и багажа в такси изменятся с 1 сентября

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила провоза животных и ручной клади в такси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса.

Согласно документу, таксопарк смогут самостоятельно определять требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Пассажир сможет согласовать с водителем перевозку крупногабаритного багажа в салоне, если это не будет угрожать безопасности и не помешает управлять машиной. Важно, что кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно.

С сентября также можно будет перевозить в легковом такси собак в намордниках, но при наличии подстилок и поводков. Если мелких домашних животных, то в закрытых контейнерах, но с глухим водонепроницаемым дном и доступом воздуха.

По требованиям к клеткам для птиц — накрывать светонепроницаемой тканью. Собаки-поводыри будут перевозится отдельно. Новые правила также будут действовать для городского наземного электрического транспорта.

Ранее в России изменили правила перевозок в поездах дальнего следования.