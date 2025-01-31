Фотовыставка о фигуристах откроется в парке Талалихина в Подольске 1 февраля

В парке имени Талалихина в Подольске 1 февраля проведут праздничную программу «Ледяное искусство». Для гостей откроют фотовыставку «Звездные фигуристы», проведут спортивную зарядку, мастер-класс по кастомизации коньков и детский праздник.

Помимо программы в парке Талалихина, увлекательное мероприятие ожидает и жителей микрорайона Климовск в Детском парке культуры и отдыха. Для гостей организуют игры, конкурсы и мастер-классы.

Более 20 активностей пройдут в парках городского округа до 2 февраля. Также организуют большие городские мероприятия, посвященные зимним развлечениям.

Отметим, мероприятия информационно поддерживают Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта Московской области и автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.